В Україні можуть заблокувати доступ до одного з сервісів Google Ads

До переліку доменних імен, доступ до яких мають заблокувати інтернет-провайдери, внесли один із сервісів Google Ads. Таке розпорядження видала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Про це повідомили у розпорядженнях №183/967 та №184/968.

Обидва розпорядження видали 7 березня. У першому з них зазначено, що з вимогою про блокування доменних імен звернувся Департамент кіберполіції Національної поліції України, а у другому – що це реакція на звернення Бюро економічної безпеки України.

Здебільшого фахівці НКРЗІ об’єднали у списках на блокування майже пів сотні онлайн-магазинів, де реалізовують алкогольні напої, тютюн та цигарки. У другому ж варіанті розпорядження додали сервіс реклами від Google — googleadservices.

Google Advertising – загальна назва для різних маркетингових платформ, яким керує Google. Сервіс, який додали до переліку блокувань, є частиною цієї системи. Через нього йдуть запити, коли користувачі відкривають посилання з Google Ads у видачі пошуковика. У такий спосіб власники сайтів можуть відслідковувати, скільки користувачів переходять за рекламними посиланнями.

Згідно з рішенням, постачальники електронних комунікаційних послуг мають здійснити блокування доменних імен, а також їх піддоменів на рекурсивних ПХ8-серверах згідно з додатком.

“Оперативному черговому НЦУ надіслати розпорядження до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, для розміщення на офіційному веб-сайті”, – йдеться в рішенні.

Обидва документи підписав Олександр Титаренко, керівник НЦУ.