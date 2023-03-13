Про це повідомили у розпорядженнях №183/967 та №184/968.
Обидва розпорядження видали 7 березня. У першому з них зазначено, що з вимогою про блокування доменних імен звернувся Департамент кіберполіції Національної поліції України, а у другому – що це реакція на звернення Бюро економічної безпеки України.
Здебільшого фахівці НКРЗІ об’єднали у списках на блокування майже пів сотні онлайн-магазинів, де реалізовують алкогольні напої, тютюн та цигарки. У другому ж варіанті розпорядження додали сервіс реклами від Google — googleadservices.
Google Advertising – загальна назва для різних маркетингових платформ, яким керує Google. Сервіс, який додали до переліку блокувань, є частиною цієї системи. Через нього йдуть запити, коли користувачі відкривають посилання з Google Ads у видачі пошуковика. У такий спосіб власники сайтів можуть відслідковувати, скільки користувачів переходять за рекламними посиланнями.
Згідно з рішенням, постачальники електронних комунікаційних послуг мають здійснити блокування доменних імен, а також їх піддоменів на рекурсивних ПХ8-серверах згідно з додатком.
“Оперативному черговому НЦУ надіслати розпорядження до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, для розміщення на офіційному веб-сайті”, – йдеться в рішенні.
Обидва документи підписав Олександр Титаренко, керівник НЦУ.
В Україні можуть заблокувати доступ до одного з сервісів Google Ads // 2 фото
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