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В Україні на АЕС вперше одночасно запустили всі енергоблоки

В Україні вперше запустили всі 15 енергоблоків на АЕС одночасно. Вранці 30 січня був введений у роботу №4 Рівненської атомної електростанції після ремонту.

Неділя, 30 січня 2022, 11:54
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Про це повідомляє пресслужба ДП “НАЕК “Енергоатом”.

У Рівненській області енергоблок під’єднали до мережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Роботи провели о 05:45, після цього на АЕС стали набирати потужності.

До персоналу АЕС та до роботи основного устаткування енергоблоків, які працюють, зауважень немає. Все обладнання функціонує в заданому режимі.

“Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП “НАЕК “Енергоатом” працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!” – наголосили в пресслужбі.

Зазначимо, що НАЕК “Енергоатом” з грудня 2021 року працювала з 14-ма енергоблоками.

Теги: АЕС, атомна електростанція, Енергоатом, енергоблоки, Україна

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