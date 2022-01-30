В Україні на АЕС вперше одночасно запустили всі енергоблоки

Про це повідомляє пресслужба ДП “НАЕК “Енергоатом”.

У Рівненській області енергоблок під’єднали до мережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Роботи провели о 05:45, після цього на АЕС стали набирати потужності.

До персоналу АЕС та до роботи основного устаткування енергоблоків, які працюють, зауважень немає. Все обладнання функціонує в заданому режимі.

“Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП “НАЕК “Енергоатом” працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!” – наголосили в пресслужбі.

Зазначимо, що НАЕК “Енергоатом” з грудня 2021 року працювала з 14-ма енергоблоками.