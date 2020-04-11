Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Інтер”.

“Справді, у нас із 2 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівників. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч і респіраторів, і костюмами біозахисту, окулярами – все це одразу постачається до лікарень”, – сказав він.

Міністр запевнив, що відомство займається тим, аби забезпечити медпрацівників засобами індивідуального захисту.

За його словами, такий рівень захворюваності можна пояснити ти, що медики знаходяться “на передовій битви з коронавірусом”.