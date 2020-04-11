Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Інтер”.
“Справді, у нас із 2 203 захворювань на сьогодні 334 медичних працівників. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч і респіраторів, і костюмами біозахисту, окулярами – все це одразу постачається до лікарень”, – сказав він.
Міністр запевнив, що відомство займається тим, аби забезпечити медпрацівників засобами індивідуального захисту.
За його словами, такий рівень захворюваності можна пояснити ти, що медики знаходяться “на передовій битви з коронавірусом”.
- В Україні станом на ранок 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.