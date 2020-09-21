В Україні за 20 вересня підтвердили 2675 випадків захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Найбільше випадків інфікування зареєстровано в Києві, Харківській та Львівській областях.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 178 353 особи, померли – 3583, з них 26 за минулу добу.

Одужали з початку епідемії 78 184 осіб (+672 за добу). Зараз хворіють 96 586 пацієнтів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Києві (+275), в Харківській (+245), Львівській (+201), Тернопільській (+192) та Хмельницькій (+192) областях.