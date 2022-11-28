Про це повідомили під час виступу на VI Українському жіночому конгресі.

За словами заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк, третину Збройних сил України складають жінки.

“За мир і безпеку у всій Європі сьогодні у лавах Збройних сил України борються понад 50 тисяч українських жінок. Я пишаюсь тим, що третину нашої армії складають сильні та хоробрі жінки”, – сказала віцеспікерка.

Вона підкреслила, що серед всіх армій країн-членів НАТО це – один із найвищих показників.

“Це говорить про те, що жінки можуть будувати, розвивати, навчати, робити успішну кар‘єру, виховувати дітей, а за необхідності – захищати свої родини та свою державу. Це нова реальність і нові можливості для жінок, які треба визнавати і неможливо переоцінити. Ними треба просто користатися”, – наголосила Кондратюк.