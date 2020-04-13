Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, протягом останньої доби коронавірус виявили у 85 медиків.

“Лабораторно підтверджено методом ПЛР 325 осіб, з них 12 дітей. Також 85 медичних працівників. Госпіталізовано 77 осіб, з них одна дитина і сім медичних працівників. На апарати штучної вентиляції легенів переведені три людини. Одужали вісім осіб, одна дитина, в тому числі чотири медичних працівника. Повідомляється про 10 померлих”, – зазначив міністр.

Він додав, що переважна кількість померлих – це люди похилого віку або ті, хто мав супутні захворювання.