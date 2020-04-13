Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, протягом останньої доби коронавірус виявили у 85 медиків.
“Лабораторно підтверджено методом ПЛР 325 осіб, з них 12 дітей. Також 85 медичних працівників. Госпіталізовано 77 осіб, з них одна дитина і сім медичних працівників. На апарати штучної вентиляції легенів переведені три людини. Одужали вісім осіб, одна дитина, в тому числі чотири медичних працівника. Повідомляється про 10 померлих”, – зазначив міністр.
Він додав, що переважна кількість померлих – це люди похилого віку або ті, хто мав супутні захворювання.
13.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Воскресенье, 12 апреля 2020 г.
- Станом на 10 квітня, в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 334 медичних працівники.