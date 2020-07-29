Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він нагадав, що Кабінет Міністрів змінив правила адаптивного карантину: з 1 серпня передбачено поділ країни на умовні 4 зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”.
“У кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м’які обмеження стосуватимуться “зеленої” зони. Це маски, дистанція, антисептик. Що стосується масових заходах – не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Також обмеження щодо відвідування кінотеатрів або театрів, тобто зали повинні заповнитися не більше, ніж на 50 %. Що стосується пересування громадським транспортом, воно може відбуватися в кількості місць, визначених у технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу”, – зазначив міністр.
Визначення, до якої зони належить та чи інша адміністративно-територіальна одиниця, буде здійснюватися на основі 4 критеріїв. При відхиленні протягом 5 днів від встановлених показників буде ухвалюватися рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці в ту чи іншу зону.
“Що стосується перетину кордонів між “червоною” і “зеленою” зонами. У “червоній” зоні буде обмежено рух транспорту, міського, міжміського транспорту. Звичайно, в такому випадку будуть встановлені відповідні пости на перетині “зеленої” і “червоної” зони. Ми зараз робимо це на рівні адміністративно-територіальних одиниць: це буде або місто, або район”, – наголосив Степанов.
(На відео – з 21:25)
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.