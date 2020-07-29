З 1 серпня на перетині регіонів (адміністративно-територіальних одиниць) із "зеленої" та "червоної" зон будуть встановлені відповідні пости.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів змінив правила адаптивного карантину: з 1 серпня передбачено поділ країни на умовні 4 зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”.

“У кожній з цих зон будуть різні обмеження. Найбільш м’які обмеження стосуватимуться “зеленої” зони. Це маски, дистанція, антисептик. Що стосується масових заходах – не більше однієї людини на 5 квадратних метрів. Також обмеження щодо відвідування кінотеатрів або театрів, тобто зали повинні заповнитися не більше, ніж на 50 %. Що стосується пересування громадським транспортом, воно може відбуватися в кількості місць, визначених у технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу”, – зазначив міністр.

Визначення, до якої зони належить та чи інша адміністративно-територіальна одиниця, буде здійснюватися на основі 4 критеріїв. При відхиленні протягом 5 днів від встановлених показників буде ухвалюватися рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці в ту чи іншу зону.

“Що стосується перетину кордонів між “червоною” і “зеленою” зонами. У “червоній” зоні буде обмежено рух транспорту, міського, міжміського транспорту. Звичайно, в такому випадку будуть встановлені відповідні пости на перетині “зеленої” і “червоної” зони. Ми зараз робимо це на рівні адміністративно-територіальних одиниць: це буде або місто, або район”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 21:25)