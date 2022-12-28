Про це повідомило CNN.

Його мати написала, що Сейдж О’Доннелл “загинув у бою, захищаючи свободу українського народу”.

“Друзі та сім’я дуже любили Сейджа. Нам дуже не вистачатиме його гумору, доброго серця, цінностей і сміху. Ми спустошені нещодавньою втратою Сейджа”, — йдеться у заяві.

У повідомленні не зазначено, де і коли саме загинув австралієць.

У МЗС Австралії наголошено, що родині бійця надається консульська допомога.