Про це повідомило CNN.
Його мати написала, що Сейдж О’Доннелл “загинув у бою, захищаючи свободу українського народу”.
“Друзі та сім’я дуже любили Сейджа. Нам дуже не вистачатиме його гумору, доброго серця, цінностей і сміху. Ми спустошені нещодавньою втратою Сейджа”, — йдеться у заяві.
У повідомленні не зазначено, де і коли саме загинув австралієць.
У МЗС Австралії наголошено, що родині бійця надається консульська допомога.
- На російсько-українській війні загинув один із розробників культової української комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.Володимир Єжов.