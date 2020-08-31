Про це поінформували в пресслужбі Уряду.

Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.

До “червоної” зони віднесені:

• Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

• міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

• міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

• міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

• місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

До “помаранчевої” зони:

• міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

• місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;

• міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

• міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

• місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;

• міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

• місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

• місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

• місто Суми Сумської області;

• місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

• місто Харків та Богодухівський район Харківської області;

• Волочівський район Хмельницької області;

• місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

• Бобровицький район Чернігівської області.

До “жовтої” зони:

• міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;

• місто Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

• міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

• міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

• міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

• міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам’янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;

• міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

• місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

• Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

• Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

• міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп’янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;

• міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

• міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;

• місто Київ.

Такі епідемічні зони встановлюються на 14 днів.

Зони й заборони

Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, діятимуть певні обмеження.

Вимоги для регіонів “зеленої” зони: масковий режим у громадських будівлях та транспорті; перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць; проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї особи на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони: зберігаються вимоги зеленої зони; забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони: зберігаються вимоги жовтої зони; забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів; забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень і замовлень на винос; забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків); забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів; забороняється приймати нові зміни в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше ніж 100 осіб.

Вимоги для регіонів “червоної” зони: зберігаються вимоги помаранчевої зони; забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто); забороняється відвідування закладів освіти; забороняється діяльність кафе та ресторанів, торговельно-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.