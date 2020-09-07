В Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Facebook.

З 07 вересня почало діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони віднесено:

Міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

Бобровицький район Чернігівської області.

До помаранчевої зони:

Вінницький район Вінницької області;

місто Луцьк та Луцький район Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

До жовтої зони:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;

місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчинський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Перечинський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам’янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;

міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;

міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області;

місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Зони й заборони

Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, діятимуть певні обмеження.

Вимоги для регіонів “зеленої” зони: масковий режим у громадських будівлях та транспорті; перевезення пасажирів лише в межах сидячих місць; проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї особи на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони: зберігаються вимоги зеленої зони; забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони: зберігаються вимоги жовтої зони; забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази тощо), крім готелів; забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресним доставлянням замовлень і замовлень на винос; забороняються планові ушпиталення в лікарнях (крім окремих екстрених випадків); забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів; забороняється приймати нові зміни в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше ніж 100 осіб.

Вимоги для регіонів “червоної” зони: зберігаються вимоги помаранчевої зони; забороняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту та особистих авто); забороняється відвідування закладів освіти; забороняється діяльність кафе та ресторанів, торговельно-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.