Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 104 від 17 лютого.

Цим документом дію карантину в Україні було продовжено до 30 квітня 2021 року.

Крім того, згідно із постановою, з 24 лютого в Україні знову діятиме епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

Відповідно до зони діятимуть ті чи інші обмежувальні заходи.

Запроваджується низка нововведень:

• Зону карантину тепер визначатимуть для області в цілому, а не для окремих районів, як було раніше.

• В “помаранчевій” зоні не вводитимуть додаткові обмеження — вона є попереджувальною для переходу до “червоної”.

“Зелена” зона

“Зелений” рівень епідемічної небезпеки (“зелена” зона) може встановлюватися одночасно на всій території України у разі досягнення таких ознак:

• рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищуватиме 50% епідемічного порогу, встановленого для відповідного регіону;

• виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену) – менше 5%.

“Зелений” рівень – це той показник, якого слід досягнути в майбутньому для послаблення або скасування протиепідемічних заходів у країні.

“Жовта” зона

Наразі, із 24 лютого, у більшості регіонів України встановлюється “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Він є базовим для всієї країни і передбачає низку обмежень та протиепідемічних заходів.

Зокрема, забороняється:

1. Перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

2. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

4. Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні. Без такого полісу іноземцям та особам без громадянства буде відмовлено у перетину кордону України.

Ця вимога не стосується: іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України; осіб, яких визнано біженцями; осіб, які потребують додаткового захисту; працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні перевезення; членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден; членів поїзних і локомотивних бригад; військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил України.

5. Перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, АР Крим та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування.

6. Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

Це не стосується: заходів, необхідних для забезпечення роботи органів держвлади та органів місцевого самоврядування; проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю; тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб; проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами (з наповненістю споруд, приміщень не більш як 50% місць та за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів).

7. Приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі. Розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб.

8. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв масками чи респіраторами та здійснює контроль за використанням пасажирами засобів індивідуального захисту.

9. Проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо.

10. Робота після 24:00 та до 7:00 суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

11. Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як 4 особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років). Відвідувачі повинні заходити до закладу і пересуватися по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв).

12. Діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких: не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту; обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту; не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

13. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю).

14. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу.

15. Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).

16. Проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

• надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

• надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

• надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

• надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

17. Заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення; басейнів ― більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп.

18. Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців (крім осіб, які надають правову допомогу).

19. Відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю і так далі.

“Помаранчева” зона

“Помаранчевий” рівень встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації.

Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину. Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діятимуть обмеження “жовтої” зони карантину.

При цьому на “помаранчевому” рівні місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.

“Жовтий” рівень епідемічної небезпеки змінюється на “помаранчевий” у разі наявності в регіоні хоча б однієї з таких ознак:

• перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію;

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

Згідно із даними МОЗ України, наразі до “помаранчевої” зони віднесені: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області.

“Червона” зона:

“Червона” зона вводитиметься на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

Наразі до “червоної” зони карантину віднесена лише Івано-Франківська область.

Також до цієї зони може потрапити і Чернівецька область, оскільки коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізації в регіоні є високим.

Відповідне рішення має ухвалити Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою МОЗ.

Напередодні комісія ухвалила рішення про введення “червоної” зони поки лише щодо Івано-Франківської області. Воно почне діяти через 48 годин з моменту ухвалення, тобто з 26 лютого.

У “червоній” зоні передбачено введення жорстких карантинних обмежень, які діяли під час січневого локдауну, а саме забороняється:

1. Діяльність барів, ресторанів, кафе тощо, крім здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в аеропортах.

2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (крім винятків, передбачених підпунктом 4).

3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.

4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім:

• приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів;

• торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

• діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей;

• діяльності операторів поштового зв’язку;

• медичної практики, ветеринарної практик;

• діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування);

• діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

• діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

• перукарень та салонів краси за попереднім записом;

• виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

• провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

5. Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб).

6. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів).

7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

8. Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

9. Діяльність непродовольчих ринків.

10. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1—4 класів закладів загальної середньої освіти.