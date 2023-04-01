Відсьогодні в Україні почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес та сплачувати податки онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

Зазначається, що незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів. А після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет онлайн.

Зараз команда Мінцифри разом з НБУ, МЗС, Мін’юстом, МВС, СБУ та Державною податковою службою працюють над нормативно-правовою базою, яка дозволить запустити проєкт повноцінно. Крім того, органи влади протестують сервіс, за допомогою якого іноземці зможуть подавати заявку на отримання статусу е-резидента.

“Після завершення тестування плануємо залучити близько 1000 е-резидентів. Очікуємо на надання останнього дозволу від НБУ, який допоможе запустити проєкт повноцінно”, – розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

А також пояснив, що мовиться про можливість для е-резидентів перераховувати кошти на власний рахунок за кордоном у валюті. За його словами, для українського бюджету проєкт нестиме додаткові прибутки. Також він сприятиме популяризації України як світового IT-бренду та зростанню нашої позиції в міжнародних рейтингах, зокрема Doing Business.

Запуск проєкту е-резидентства дозволить іноземцям:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

Що означатиме запуск проєкту е-резидентства для України?

Е-резидентство дозволить залучати міжнародні інвестиції та зробить Україну світовим IT-брендом.

За прогнозами Мінцифри, лише в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус е-резидентів. А це +1 млн доларів до державного бюджету України.

У відомстві зауважили, що згідно із законом, е-резидентами не можуть стати підприємці, які мають дохід в Україні. Це означає, що е-резиденти надаватимуть послуги виключно іншим іноземцям.

Крім того, громадяни Росії та країн, що входять у “сірий” або “чорний” список FATF, не зможуть стати е-резидентами.