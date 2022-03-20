Про це повідомляє пресслужба ООН.

Водночас в організації наголосили, що понад 4 млн біженцям у найближчі місяці може знадобитися захист та допомога у сусідніх країнах.

Украина: самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

12 млн. человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, в то время как более 4 млн. беженцам из Украины в ближайшие месяцы может понадобиться защита и помощь в соседних странах. https://t.co/gVcA39vUmV — ООН (@UnitedNationsRU) March 20, 2022

Своєю чергою, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді зазначив, що вже 10 млн українців стали біженцями. Цифра містить як тих, що переселилися всередині країни, так і тих, хто виїхав за кордон.

“Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли – або всередині країни, або як біженці за кордон”, – написав у своєму твіттері Верховний комісар ООН.