Одними з найбільш порушених в Україні є екосистеми боліт та степової зони. Площа степів за останні десятиліття скоротилася з 40 % території країни до кількох відсотків.

Про це повідомили у Всесвітньому фонді природи-Україна (WWF).

Наголошується, що руйнування природних систем на планеті є головною загрозою не лише для тварин, а й для людей. Зокрема, у деяких областях України орні землі становлять понад 80 % території. Це обмежує спроможність природи надавати такі екосистемні послуги, як чиста вода та повітря, сприятливий клімат, родючі ґрунти.

Одними з найбільш порушених в Україні є екосистеми боліт та степової зони. Площа степів за останні десятиліття скоротилася з 40 % території країни до кількох відсотків.

На Поліссі за останніх 100 років було осушено понад 1 млн га боліт.

Згідно з інструментом WWF Water Risk Filter, стан екосистемних послуг прісноводних ресурсів в Україні перетнув позначку “високий ризик” і впевнено прямує до статусу “дуже високий ризик”, що відчувають люди вже по всій території України.

Крім того, зазначається, що хоча кількісних даних про стан популяцій прісноводних видів і таких, що пов’язані з водоймами (амфібії, птахи, ссавці), занадто мало для надання точних оцінок, експерти констатують, що різке зменшення чисельності “водних жителів” є актуальним і для України.

“Це пов’язано з трансформацією річок – випрямленням русла, створенням штучних бар’єрів, руйнуванням природних комплексів у заплавах, зокрема для агровиробництва, видобутком піску та гравію в руслах і суцільною вирубкою лісів. Але в Україні системно не запроваджено моніторингу прісноводних біологічних ресурсів. Та й плану дій із відтворення популяцій немає”, – пояснили у WWF-Україна.

WWF для зупинення тенденції до втрати природи та природних ресурсів в Україні рекомендує:

1. Збільшити долю природних територій в Україні:

Категорично заборонити орання заплав річок, луків та залишків степу і загалом повернути до стану природних територій (боліт, луків, степу, лісу) частину малоефективних для агровиробництва орних земель (за деякими оцінками – близько 10 млн га).

Заборонити дренаж природних територій по всій країні.

Збільшити площу земель лісового фонду (зокрема за рахунок самосійних лісів) та перевести похідні монокультурні насадження в природні (багатовидові).

Провести масштабне відновлення природних водно-болотних угідь та торф’яників, особливо на Поліссі.

Збільшити відсоток природоохоронних територій, спираючись на загальноєвропейські цілі (до 30 % території до 2030 року) та переглянути бачення та цілі існування цих територій.

2. Вже у 2021 році створити національну стратегію з біорізноманіття на найближчі 10 років, яка враховуватиме комплексні питання моніторингу живих організмів, управління їхніми популяціями та дії для відновлення цінних природних комплексів.

3. Негайно ініціювати масштабне дослідження впливу хімічних речовин, що використовуються для захисту рослин, на природний світ та зменшити їх використання.

4. Запровадити моніторинг водних біологічних ресурсів та здійснювати управління їх добуванням.

5. Скласти плани дій із трансформації всіх секторів економіки для зменшення навантаження на природу. Основою для нього може слугувати Європейський зелений курс – програма дій Європейської Комісії, яка являє собою амбітний план переходу до кліматично нейтральної Європи до 2050 року.

6. Запровадити дієвий план боротьби з браконьєрством.

7. Забезпечити належне фінансування програм, скерованих на зменшення навантаження на навколишнє середовище та охорону біорізноманіття.

8. Сприяти розвитку дружніх до природи мислення та поведінки кожного українця.