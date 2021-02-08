Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні найнижча смертність від COVID-19 у порівнянні з багатьма країнами світу.

Про це глава держави сказав, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді”.

Зеленський заявив, що у боротьбі з епідемією владі довелося піти на непопулярний крок і ввести карантин, “жорсткий карантин, який виявився ефективним”.

За словами Зеленського, всі ці дії Уряду постійно критикували різні політичні партії, аби “заробити політичні та електоральні дивіденди”.

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“Було втручання і політиків. Різні партії, різні опозиційні лідери, місцева влада не втрачали можливість заробити дивіденди та електоральні бали. Була величезна кількість маніпуляцій, популізму, саботажу. І все це ніяк не допомагало у подоланні COVID-19. Проте наші дії виявилися правильними. В Україні найнижча смертність від COVID-19 у порівнянні з багатьма країнами світу і країнами Європи. Ми довше за всіх протрималися і не вводили локдаун. А ті обмеження, що діяли у січні (2021 року), були, я вважаю, досить ліберальними”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що в Україні вдалося значно збільшити кількість ліжок у лікарнях, і “сьогодні 70% з них – вільні”.

“Більше 80% ліжок забезпечені киснем”, – сказав Володимир Зеленський.