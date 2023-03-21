В Україні напередодні Великодня, ймовірно, зростуть ціни на харчові продукти до 15%. Серед головних претендентів на здорожчання – яйця, м’ясо та молочні продукти.

Про це розповіли економіст Олег Пендзин та голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон в сюжеті “Сніданку з 1+1”.

Зазначимо, що у 2023 році православні християни відзначатимуть Великдень 16 квітня, своєю чергою католики – 9 квітня.

За словами економістів, цієї весни, на відміну від попередньої, найпопулярніші продукти до святкового столу на Великдень не подорожчають на 50 чи 100 %, як це було у 2021-2022 роках. Адже зараз ціни в Україні й так зросли до максимуму, зокрема через повномасштабну війну РФ, яка ускладнила економічну й фінансову ситуацію в Україні.

“У всіх виробників продовольства буде величезне бажання підняти ціни. Але ніхто сьогодні не платитиме 150 грн за десяток яєць або 200 гривень за 1 кг помідорів. Адже у людей немає таких грошей”, – зазначив економіст Олег Пендзин.

За його словами, продукти, які є найбільш популярними на Великодньому столі зростуть в ціні у середньому на 10-15%.

Своєю чергою, голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон зауважив, що ціни зростатимуть й на імпортні товари. Тому він радить купити всі необхідні продукти на Великдень заздалегідь, щоб убезпечити себе від ажіотажу та зростання цін.