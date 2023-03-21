Про це розповіли економіст Олег Пендзин та голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон в сюжеті “Сніданку з 1+1”.
Зазначимо, що у 2023 році християни східного обряду відзначатимуть Великдень 16 квітня, а римокатолики – 9 квітня.
За словами економістів, цієї весни, на відміну від попередньої, найпопулярніші продукти до святкового столу на Великдень не подорожчають на 50 чи 100%, як це було у 2021-2022 роках. Адже зараз ціни в Україні й так зросли до максимуму, зокрема через повномасштабну війну РФ, яка ускладнила економічну й фінансову ситуацію в Україні.
“У всіх виробників продовольства буде величезне бажання підняти ціни. Але ніхто сьогодні не платитиме 150 грн за десяток яєць або 200 гривень за 1 кг помідорів. Адже у людей немає таких грошей”, – зазначив економіст Олег Пендзин.
За його словами, продукти, які є найбільш популярними на Великодньому столі, зростуть в ціні у середньому на 10-15%.
Своєю чергою, голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон зауважив, що ціни зростатимуть й на імпортні товари. Тому він радить купити всі необхідні продукти на Великдень заздалегідь, щоб убезпечити себе від ажіотажу та зростання цін.
- У листопаді минулого року Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало Меморандум з Асоціацією “Союз птахівників України”, щоби стабілізувати ціни на курячі яйця.
- 2022 рік побив рекорд світових цін на продукти. Підвищення вартості товарів пов’язане з російським вторгненням в Україну. У такий спосіб, середній індекс цін сягнув свого найвищого рівня за всю історію.