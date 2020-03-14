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В Україні наразі 3 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, – МОЗ

Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки зараження COVID-19.

Субота, 14 березня 2020, 12:15

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, в Чернівецькій області зареєстровано два випадки захворювання, в Житомирській – один, який завершився летально.

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19, (3 випадки – підтверджені лабораторно, 61 – негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджується).

Крім того, з початку року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

“Підозра – це попередній діагноз, який ще не підтверджено клінічно та лабораторно. Підозру встановлюють лікарі лише у випадках, що чітко підпадають під критерії, затверджені МОЗ. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України продовжує досліджувати не лише підозрілі випадки, а й контактних осіб”, – зазначили в МОЗ.

Також повідомляється, що з 14 березня 2020 року з метою координації дій у період складної епідеміологічної ситуації, в Центрі громадського здоров’я розпочинає свою роботу внутрішній Оперативний штаб, якій буде займатись виключно питаннями COVID-19, відповідями на запити, збором, обробкою та наданням аналітичних висновків, які будуть основою для прийняття рішень на рівні країни. В склад Оперативного штабу увійшли представники Центру, представники міжнародних та інших організацій, які будуть працювати у режимі ненормованого робочого дня.

Теги: коронавірус, МОЗ

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