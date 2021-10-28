Про це він повідомив в етері телеканалу “Україна 24“.
За словами Кузіна, переважно мутації, які зараз відбуваються в усьому світі, сприяють тому, що зменшується ефективність вакцини. Але вакцинація все одно продовжує ефективно захищати людей – навіть якщо вони інфікуються штамом Delta або варіантом цього штаму Delta+.
Водночас він зазначив, що секвенуванню наразі підлягають лише випадки атипового або тяжкого перебігу хвороби.
“Але зараз 100% випадків, які зафіксовані на території України, – це переважно звичайний штам Delta, який набагато трансмісивніший і, дійсно, він викликає те, що люди його переносять набагато важче – майже в 5-6 разів зростає в забезпеченні киснем, – набагато зараз важчий випадків”, – додав головний санлікар.
Раніше повідомлялось, що на території України зафіксували циркуляцію нового, небезпечнішого та заразнішого варіанту штаму коронавірусу Delta Plus, який вперше виявили у Великій Британії.
- У Великій Британії зафіксували циркуляцію варіанту нового, небезпечнішого та заразнішого штаму коронавірусу. Мутацію назвали AY.4.2, або Delta Plus.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет доручив чиновникам уважно стежити за розвитком нового субштаму коронавірусу AY4.2, який нещодавно виявили у 11-річної дитини.