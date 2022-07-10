Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні не буде ефективною ізраїльська пересувна всепогодна система протиповітряної оборони під назвою "Залізний купол". Він наголосив, що нам потрібно розвивати свою протиповітряну та протиракетну оборону.

Цитує міністра пресслужба Міністерства оборони України.

Резніков наголосив, що хоч українські військові збивають досить велику кількість російських ракет та авіацію, ми потребуємо посилення систем захисту. Він наголосив на неабиякій професійності сил Повітряної оборони, а бійці усіх видів, родів і сил ЗСУ та інших складових сил оборони майстерно застосовують ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси). Російські літаки не літають над Україною, бо в ЗС РФ знають: їх тут зіб’ють.

Разом з тим, Україна потребує значного посилення своєї оборони у повітрі. Одначе, Резніков пояснив, що в Україні буде неефективним “Залізний купол”. Він наголосив, що в Україні треба розвивати свою систему ППО/ПРО. За словами міністра, “Залізний купол” не захищає від крилатих та балістичних ракет.

“Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву “залізний купол”, але навіть він не захищає на 100%. Мало того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, підприємствами державними. “Залізний купол” зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет “залізний купол” не захищає. Там є інша система ППО, які розвивається і в самому Ізраїлі і є в Чехії, і США. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, в тому числі, від наших партнерів”, – розповів Міністр оборони України.