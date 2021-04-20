На травневі та Великодні свята в Україні не планують запроваджувати жорсткі карантинні обмеженні (жорсткий локдаун).

Про це поінформував в ефірі телеканалу “1+1” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він уточнив, що зараз в країні “відбувається стабілізація захворюваності”. Водночас Ляшко нагадав, що під час Великодніх свят буде “масова міграція” людей, а тому важливо дотримуватися протиепідемічних обмежень.

“Два – три тижні уже немає навіть тенденції до зростання кількості випадків, кількості госпіталізацій. Травневі, Великодні свята – це буде масова міграція людей на території України. Будуть святкування в храмах. І тут ключове питання – як дотриматися і достукатися до всіх щодо того, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусу, і дотримання протиепідемічних норм – ключова річ для того, щоб потім не було подальших спалахів і жорстких карантинів”, – заявив головний санлікар.

Відповідаючи на запитання, чи буде запроваджено жорсткий локдаун на травневі свята, Ляшко заявив, що такий крок не планується.

“Зараз він не планується. Ми в понеділок мали селектор з президентом України, де прем’єр-міністр говорив, що цього тижня відбудеться загальна зустріч із Всеукраїнською радою церков, де додатково будуть пропрацьовані алгоритми, які вже розроблені МОЗ, щоб у храмах все відбувалося відповідно до протиепідемічних норм. Як правильно забезпечити святкування, як правильно “подробити” кількість святкових літургій, щоб зменшити кількість людей, яка одночасно приходить до храму”, – наголосив Ляшко.

За його словами, в МОЗ рекомендують людям похилого віку, з хронічними хворобами утриматися від відвідування храмів.

“Є можливість зробити посвяту назовні храму. Плюс ми говоримо, що, якщо є така можливість, хтось один із домогосподарства може піти до храму і посвятити паску”, – додав Ляшко.

На уточнююче запитання, чи буде головний санлікар рекомендувати МОЗ і президенту жорсткий локдаун на травневі свята, чи, навпаки, святам “ніщо не загрожує”, Ляшко відповів:

“Наразі ні, але за умови, що будуть дотримуватися протиепідемічні норми”.

(На відео – з 11:10)