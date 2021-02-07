В Україні станом на 12:00 в об’єднаній енергосистемі в аварійному ремонті перебуває дев'ять енергоблоків.

Про це повідомив нардеп від фракції “Слуга народу”, голова громадської організації “Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг” Андрій Герус.

За його словами, не працюють:

7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК (4 блоки Криворізька ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській та Добротвірській ТЕС);

1 енергоблок Славянськоі ТЕС (Донбасенерго);

1 енергоблок Вуглегірськоі ТЕС (Центренерго).

“Всі блоки, які перебувають у аварійному ремонті, позначені червоним кольором”, – зазначив Андрій Герус.

Ще шість блоків знаходяться поза роботою з причини відсутності палива (блоки жовтого кольору).

“Незважаючи на складнощі, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії”, – сказав нардеп.