Про це повідомив нардеп від фракції “Слуга народу”, голова громадської організації “Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг” Андрій Герус.
За його словами, не працюють:
- 7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК (4 блоки Криворізька ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській та Добротвірській ТЕС);
- 1 енергоблок Славянськоі ТЕС (Донбасенерго);
- 1 енергоблок Вуглегірськоі ТЕС (Центренерго).
“Всі блоки, які перебувають у аварійному ремонті, позначені червоним кольором”, – зазначив Андрій Герус.
Ще шість блоків знаходяться поза роботою з причини відсутності палива (блоки жовтого кольору).
“Незважаючи на складнощі, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії”, – сказав нардеп.
- У суботу, 6 лютого, було аварійно зупинено два енергоблоки на електростанціях групи компаній ДТЕК.