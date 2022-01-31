Чи призведе українська криза до війни, знає лише одна людина, людина, яка її розпочала: президент Росії Володимир Путін. Одначе, починаючи з анексії Криму та окупацію східних регіонів України, у президента РФ все почало йти не так, як він на це розраховував. У чому саме прорахувався Путін, розповідає американський журналіст індійського походження, один з найбільш впливових і популярних американських політичних аналітиків, експерт в області міжнародних відносин Фарід Закарія.

Стаття Фаріда Закарії опублікована в авторській колонці американського видання The Washington Post.

Адміністрація президента США Джо Байдена наразі реагує на військову ескалацію Путіна помірковано, з відповідним поєднанням стримування та дипломатії. Це згуртувало європейські країни, допомогло Україні отримати більше зброї та привело деякі війська у стан підвищеної готовності, щоб продемонструвати більшу рішучість. Україна наразі втягнута у відразу декілька видів гібридної війни, і останні події (російські військові на кордоні та низка кібератак) змусили світову спільноту нагадати Путіну про санкції, з якими зіткнеться Росія, якщо вона продовжить вторгнення.

Але Вашингтон також запропонував дипломатію, окресливши шляхи, з допомогою яких Сполучені Штати та Росія можуть розробити кращі заходи зміцнення довіри щодо домовленостей щодо безпеки у Східній Європі.

Американський журналіст, історик і письменник Оуен Метьюз написав у своєму есе такі слова: “Коли Путін захопив Крим у 2014 році, він втратив Україну”. І ці слова змушують задуматися.

Після проголошення незалежності у 1991 році Україна була розділена між відверто проросійською частиною населення та більш націоналістично-налаштованою.

Одначе, анексувавши Крим і зануривши схід України у відкритий конфлікт, на думку Метьюза, Путін посилив український націоналістичний спротив і підживив антиросійські настрої.

До того ж Путін вивів мільйони проросійських українців у Криму та Донбасу з політичного життя країни, адже жителі Донбасу не беруть участь у виборах через нестабільність регіону, а півострову – у зв’язку з анексією. Як наслідок, з більшості у Верховній Раді, частка проросійських партій знизилася до 15%.

Якби метою Путіна було зберегти Україну нестабільною та слабкою, і як результат – залежною від Росії, було б набагато доцільнішим залишити проросійські регіони у складі країни. Путін міг би підтримувати у них проросійські сили та політиків різними способами, щоб вони могли діяти як п’ята частина колони всередині країни, постійно закликаючи Київ налагодити тісніші зв’язки з Москвою.

Натомість Україна наразі складається переважно із населення, яке гордо налаштоване на націоналізм і стало виражено-антиросійським, у порівнянні з попередніми роками існування.