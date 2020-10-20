Якщо в Україні фіксуватимуть 12 тисяч нових випадків коронавірусу на добу, існує загроза дефіциту медичного персоналу. Станом на 20 жовтня кожен третій український анестезіолог залучений до боротьби з коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу 20 жовтня заявив експерт Міністерства охорони здоров’я, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

За його словами, система охорони здоров’я України може не впоратися з епідемією коронавірусу, якщо спостерігатиметься стрімке зростання захворюваності. Мова йде не про технічний, а про кадровий план,

“Якщо щодня буде реєструватися 9-10-12 тисяч нових хворих, якщо ми будемо мати позитивну динаміку по наростанню хворих за день, то боюся, що ми не впораємося не в технічному, а в кадровому плані”, – сказав Дубров.

Експерт також зазначив, що в Україні з коронавірусом борються 2714 лікарів-анестезіологів та понад 15 тисяч лікарів інших спеціальностей. Проте кадровий ресурс не є безмежним.

Дубров закликав українців та лікарів дотримуватися правил індивідуального захисту та берегти себе.