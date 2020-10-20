Про це на брифінгу 20 жовтня заявив експерт Міністерства охорони здоров’я, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.
За його словами, система охорони здоров’я України може не впоратися з епідемією коронавірусу, якщо спостерігатиметься стрімке зростання захворюваності. Мова йде не про технічний, а про кадровий план,
“Якщо щодня буде реєструватися 9-10-12 тисяч нових хворих, якщо ми будемо мати позитивну динаміку по наростанню хворих за день, то боюся, що ми не впораємося не в технічному, а в кадровому плані”, – сказав Дубров.
Експерт також зазначив, що в Україні з коронавірусом борються 2714 лікарів-анестезіологів та понад 15 тисяч лікарів інших спеціальностей. Проте кадровий ресурс не є безмежним.
Дубров закликав українців та лікарів дотримуватися правил індивідуального захисту та берегти себе.
- Станом на 20 жовтня в Україні зайнято 68,4% лікарняних ліжок, призначених для лікування хворих на коронавірус COVID-19. Всього в лікарнях країни зайнято 33 919 ліжок.
- 20 жовтня міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, за яких умов в Україні знову введуть жорсткий карантин. За його словами, розроблено алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки. Цей план забезпечує надання медичної допомоги всім, хто її потребує.