Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.
За його словами, зараз в Україні є нестача всіх видів боєприпасів, починаючи з патронів.
“Наш єдиний патронний завод залишився на окупованій території в Луганську. На жаль, в Україні не залишилося боєприпасної галузі, її по суті треба створювати з самого початку. Починаючи від дрібних до великих калібрів. Зараз все це купується”, – сказав Фоменко.
За словами керівника “Укроборонпрому”, сьогодні використовуються і складські залишки, але серед них є і такі, у яких вже термін експлуатації закінчується, вони іноді втрачають свої характеристики за час перебування на складах.
Фоменко підкреслив, що в найближчі кілька років жоден український завод не зможе запустити повний цикл виробництва боєприпасів.
- Також в.о. генерального директора оборонного концерну “Укроборонпром” Ігор Фоменко заявив, що другий зразок найбільшого літака в світі “Мрія”, який стоїть на заводі “Антонов”, добудувати можна, але для цього його необхідно повністю перепроектувати.