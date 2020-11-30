В.о. генерального директора ДК "Укроборонпром" Ігор Фоменко заявив, що в Україні немає повного циклу виробництва боєприпасів, а єдиний патронний завод залишився на окупованій території в Луганську.

Про це він розповів в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За його словами, зараз в Україні є нестача всіх видів боєприпасів, починаючи з патронів.

“Наш єдиний патронний завод залишився на окупованій території в Луганську. На жаль, в Україні не залишилося боєприпасної галузі, її по суті треба створювати з самого початку. Починаючи від дрібних до великих калібрів. Зараз все це купується”, – сказав Фоменко.

За словами керівника “Укроборонпрому”, сьогодні використовуються і складські залишки, але серед них є і такі, у яких вже термін експлуатації закінчується, вони іноді втрачають свої характеристики за час перебування на складах.

Фоменко підкреслив, що в найближчі кілька років жоден український завод не зможе запустити повний цикл виробництва боєприпасів.