Щоб не допустити зриву виборчої кампанії координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська пропонує проводити тестування на коронавірус членам комісій, у тому числі і тим, хто не має симптомів.

Про це вона заявила в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Айвазовська зазначила, що зараз в Україні немає чіткого механізму проведення виборів у період пандемії.

“Поки чіткого механізму немає, потрібно розробити відповідні алгоритми. Наприклад, якщо всі члени комісії йдуть на самоізоляцію, то комісія тоді заблокована. Тому, можливо, варто виділити тести або організувати першочергове тестування членів комісій, які навіть не мають жодних ознак захворювання. Можливо, їх легше і дешевше державі тестувати, аніж в останні дні проводити перезавантаження комісій, чи йти на зрив голосування. Є система виїзного організованого тестування, яка зараз доступна лише в приватних клініках, можливо, її потрібно забронювати для членів комісій та робити вже зараз розрахунки і виділяти кошти на ці потенційні витрати. Тим паче перезавантаження не є гарантією, що нові члени комісії не принесуть з собою коронавірус. І ці алгоритми мають бути розроблені якнайшвидше”, – розповіла Айвазовська.

Найбільша зона ризику – три дні перед голосуванням і кілька днів після.

Вона зазначила необхідність розробки алгоритмів реагування на спалах коронавірусу в комісіях. Найбільшою зоною ризику є три дні перед голосуванням і кілька днів після нього.

“Якщо налякати членів комісії тим, що захворіли їх колеги, не маючи навіть доказів і результатів тестування, але пустити цю чутку, то спрацює інстинкт самозбереження. Людина не прийде на роботу в комісію, буде імітувати якісь симптоми. Або партії і самі можуть зловживати неперевіреною інформацією”, – додала Айвазовська.