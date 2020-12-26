Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко у своєму Facebook.
За його словами, в Україні немає проблем з кисневими точками. Загалом у лікарнях для лікування пацієнтів з коронавірусом облаштовано 64 349 ліжок. З них – 44 436 ліжок (майже 70%) обладнані киснем.
“На сьогодні у лікарнях маємо – 29 487 вільних ліжок з киснем. У середньому 55-60 % серед госпіталізованих з COVID-19 потребують кисневої підтримки”, – зазначив Ляшко.
Нагадаємо, що за минулу добу, 25 грудня, в Україні зафіксували 7 709 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- При цьому Уряд дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку.