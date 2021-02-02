В Україні станом на початок лютого немає регіонів, які можна було б віднести до "червоної зони" в рамках адаптивного карантину.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він нагадав, що в МОЗ планують знову повернутися до режиму адаптивного карантину в Україні.

“Щодо повернення до нормального життя. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки і найближчим часом винесемо на засідання Кабінету Міністрів цю постанову. У нас на сьогодні в Україні за тими показниками – за рівнем захворюваності – немає жодної адміністративно-територіальної одиниці, яка б знаходилася в “червоній зоні“, – наголосив Степанов.

Очільник МОЗ також поінформував, що кількість виявлених за минулий тиждень випадків захворювання на COVID-19 в Україні в порівнянні з першим тижнем грудня 2020 року скоротилася втричі.

Так, за минулий тиждень було виявлено 27 157 випадків інфікування (а за перший тиждень грудня було 89 322 випадки).

За словами Степанова, кількість госпіталізованих із діагнозом COVID-19 або з підозрою на цей діагноз на сьогодні становить 18 551 людину (на відміну від першого тижня грудня, коли в лікарнях перебували 28 163 людини).

“Ви бачите, що на 10 тисяч осіб менше перебувають у лікарнях. Більш ніж утричі меншою є кількість реєстрацій захворюваності на COVID-19, в порівнянні з результатами, які були два місяці тому”, – розповів міністр.

(На відео – з 1:00 та 21:40)