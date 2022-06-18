В Україні потрібно розмінувати близько 270 тисяч квадратних кілометрів території, з врахуванням тимчасово окупованих регіонів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у етері національного телемаратону.

За його словами, з початку повномасштабної російсько-української війни найбільша кількість піротехніків працювала у Харківській області.

Водночас протягом останніх місяців уряд вдвічі збільшив кількість піротехніків у ДСНС. Наразі вони проходять навчання. У такий спосіб, від ДСНС працюватиме близько 1 000 піротехніків.

Втім, не варто забувати, що у Київській області та низці інших звільнених територій досі є небезпечні заміновані місця.

Раніше під час трансляції всеукраїнського телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України розповів про новий додаток. Відтепер кожен може повідомити про вибухонебезпечний предмет за допомогою відповідного мобільного застосунку “Розмінування України”.