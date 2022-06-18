Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у етері національного телемаратону.
За його словами, з початку повномасштабної російсько-української війни найбільша кількість піротехніків працювала у Харківській області.
Водночас протягом останніх місяців уряд вдвічі збільшив кількість піротехніків у ДСНС. Наразі вони проходять навчання. У такий спосіб, від ДСНС працюватиме близько 1 000 піротехніків.
Втім, не варто забувати, що у Київській області та низці інших звільнених територій досі є небезпечні заміновані місця.
Раніше під час трансляції всеукраїнського телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України розповів про новий додаток. Відтепер кожен може повідомити про вибухонебезпечний предмет за допомогою відповідного мобільного застосунку “Розмінування України”.
- Нагадаємо, що піротехнічні підрозділи МВС розмінували 2 мільйони гектарів території України. Проте унаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну ще 30 мільйонів гектарів потребує розмінування.
- У Київській області ДСНС продемонструвала журналістам виконання робіт з гуманітарного розмінування на водних об’єктах задля запобігання випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій на території області.
- Російські окупаційні війська можуть відправити полонених українців на мінні поля Маріуполя. Окупанти мають намір у такий спосіб “розмінувати” місто.
- У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі декілька саперів із РФ підірвались на міні, при розмінуванні заводу “Азовсталь”.