В Україні станом на 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу виявили 1 109 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1086 людей, з них 19 – за останню добу.

Нової інформації про одужалих за добу наразі немає.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 209, м. Києві – 113, Рівненській області – 116, Закарпатській області – 93, Хмельницькій області -79, Волинській області -72.

Нових випадків COVID-19 не виявили лише у Запорізькій області.