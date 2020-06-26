Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1086 людей, з них 19 – за останню добу.
Нової інформації про одужалих за добу наразі немає.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 209, м. Києві – 113, Рівненській області – 116, Закарпатській області – 93, Хмельницькій області -79, Волинській області -72.
Нових випадків COVID-19 не виявили лише у Запорізькій області.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.