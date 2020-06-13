За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.

Про це свідчать дані на порталі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 30 507 людей, з них 13 976 пацієнти одужали, а 880 — померли.

За останню добу зафіксували 753 нових випадків COVID-19. Водночас, протягом минулої доби 409 осіб одужало, а 10 — померли.

Найбільше випадків 12 червня зафіксували у Львівській області (132), Закарпатській (77), Києві (72) та Рівненській області (66).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1369 випадків;

Волинська область — 1354 випадки;

Дніпропетровська область — 990 випадків;

Донецька область — 290 випадків;

Житомирська область — 1032 випадки;

Закарпатська область — 1583 випадки;

Запорізька область — 521 випадок;

Івано-Франківська область — 1695 випадків;

Кіровоградська область — 577 випадків;

м. Київ — 3838 випадків;

Київська область — 1961 випадок;

Львівська область — 2658 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 320 випадків;

Одеська область — 1081 випадок;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2297 випадків;

Сумська область — 208 випадків;

Тернопільська область — 1403 випадки;

Харківська область — 1482 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 544 випадки;

Чернівецька область — 3869 випадків;

Черкаська область — 536 випадків;

Чернігівська область — 385 випадків.