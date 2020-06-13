Про це свідчать дані на порталі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 30 507 людей, з них 13 976 пацієнти одужали, а 880 — померли.

За останню добу зафіксували 753 нових випадків COVID-19. Водночас, протягом минулої доби 409 осіб одужало, а 10 — померли.

Найбільше випадків 12 червня зафіксували у Львівській області (132), Закарпатській (77), Києві (72) та Рівненській області (66).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1369 випадків;
  • Волинська область — 1354 випадки;
  • Дніпропетровська область — 990 випадків;
  • Донецька область — 290 випадків;
  • Житомирська область — 1032 випадки;
  • Закарпатська область — 1583 випадки;
  • Запорізька область — 521 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1695 випадків;
  • Кіровоградська область — 577 випадків;
  • м. Київ — 3838 випадків;
  • Київська область — 1961 випадок;
  • Львівська область — 2658 випадків;
  • Луганська область — 56 випадків;
  • Миколаївська область — 320 випадків;
  • Одеська область — 1081 випадок;
  • Полтавська область — 278 випадків;
  • Рівненська область — 2297 випадків;
  • Сумська область — 208 випадків;
  • Тернопільська область — 1403 випадки;
  • Харківська область — 1482 випадки;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 544 випадки;
  • Чернівецька область — 3869 випадків;
  • Черкаська область — 536 випадків;
  • Чернігівська область — 385 випадків.

  • З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.