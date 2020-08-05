В Україні за минулу добу госпіталізували 293 пацієнтів із коронавірусом COVID-19, що є новим антирекордом з початку спалаху в нашій країні.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У нас черговий антирекорд за кількістю госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 293 людини. У нас багато людей, які пішли з життя – це 24 українця, які за останню добу померли від коронавірусної хвороби”, – розповів він.

Степанов нагадав, що в Україні також новий антирекорд за кількістю випадків COVID-19 за добу – 1271 (зокрема, захворіли 82 дитини і 53 медика).

При цьому за добу одужали 914 пацієнтів.

“Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 75 тис. 490 осіб. З них 5318 дітей, а також 8918 медичних працівників”, – повідомив Степанов.

За його словами, в цілому вилікувалися 41 тис. 527 осіб, а летальних випадків – 1788.

Найбільшу кількість випадків зафіксовано за добу у Львівській області (156), Харківській (146), Івано-Франківській (127), Одеській області (93) і Києві (150).

Варто зазначити, що попередній антирекорд за кількістю госпіталізованих було зафіксовано станом на 31 липня: 261 пацієнт.