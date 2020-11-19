Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 531 особа;
- летальних випадків – 257;
- одужало – 7 400 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 583 510 осіб;
- одужало – 266 479 осіб;
- летальних випадків – 10 369;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 55 203 випадки;
- Вінницька область – 14 532 випадки;
- Волинська область – 20 150 випадків;
- Дніпропетровська область – 25 028 випадків;
- Донецька область – 18 790 випадків;
- Житомирська область – 24 542 випадки;
- Закарпатська область – 20 463 випадки;
- Запорізька область – 21 481 випадок;
- Івано-Франківська область – 30 091 випадок;
- Київська область – 27 347 випадків;
- Кіровоградська область – 3 931 випадок;
- Луганська область – 5 385 випадків;
- Львівська область – 39 229 випадків;
- Миколаївська область – 13 769 випадків;
- Одеська область – 35 440 випадків;
- Полтавська область – 16 935 випадків;
- Рівненська область – 26 442 випадки;
- Сумська область – 20 124 випадки;
- Тернопільська область – 24 552 випадки;
- Харківська область – 49 618 випадків;
- Херсонська область – 7 946 випадків;
- Хмельницька область – 24 485 випадків;
- Черкаська область – 15 759 випадків;
- Чернівецька область – 29 612 випадків;
- Чернігівська область – 12 656 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.
- Станом на 18 листопада в Україні зафіксовано майже 12,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.