За минулу добу, 18 листопада, COVID-19 підтвердили ще у 13 357 українців. Зокрема, захворіли 539 дітей та 673 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 531 особа;

летальних випадків – 257;

одужало – 7 400 осіб;

здійснено тестувань за добу – 65 402 (зокрема методом ПЛР – 40 585, методом ІФА – 24 817).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 583 510 осіб;

одужало – 266 479 осіб;

летальних випадків – 10 369;

проведено ПЛР-тестувань – 4 062 868.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 55 203 випадки;

Вінницька область – 14 532 випадки;

Волинська область – 20 150 випадків;

Дніпропетровська область – 25 028 випадків;

Донецька область – 18 790 випадків;

Житомирська область – 24 542 випадки;

Закарпатська область – 20 463 випадки;

Запорізька область – 21 481 випадок;

Івано-Франківська область – 30 091 випадок;

Київська область – 27 347 випадків;

Кіровоградська область – 3 931 випадок;

Луганська область – 5 385 випадків;

Львівська область – 39 229 випадків;

Миколаївська область – 13 769 випадків;

Одеська область – 35 440 випадків;

Полтавська область – 16 935 випадків;

Рівненська область – 26 442 випадки;

Сумська область – 20 124 випадки;

Тернопільська область – 24 552 випадки;

Харківська область – 49 618 випадків;

Херсонська область – 7 946 випадків;

Хмельницька область – 24 485 випадків;

Черкаська область – 15 759 випадків;

Чернівецька область – 29 612 випадків;

Чернігівська область – 12 656 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 348), Дніпропетровській (1 128), Київській (786), Запорізькій (748) та Черкаській (726) областях.