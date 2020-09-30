Станом на ранок 30 вересня в Україні підтверджено 4027 нових випадків коронавірусу COVID-19. Це рекордний показник добової захворюваності з початку спалаху в нашій країні.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (549), Донецькій області (345), Дніпропетровській області (271), Львівській області (265), Києві (219), Сумській області (215), Тернопільській області (211), Одеській області (179), Хмельницькій області (172), Чернівецькій області (166), Волинській області (148), Київській області (143), Черкаській області (141), Вінницькій області (132), Полтавській області (124), Івано-Франківській області (123).

За добу померли ще 64 людини. В цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 4129 осіб.

Одужали за добу 2110 пацієнтів, що є рекордним показником з початку спалаху коронавірусу в Україні.

У цілому коронавірус в Україні подолали 92 360 пацієнтів.

Всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 208 959 осіб.

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 51 229 тестувань на коронавірус (з них 27 572 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 6194 випадки;

• Волинська область – 8059 випадків;

• Дніпропетровська область – 5822 випадки;

• Донецька область – 3477 випадків;

• Житомирська область – 5923 випадки;

• Закарпатська область – 9819 випадків;

• Запорізька область – 3995 випадків;

• Івано-Франківська область – 13 700 випадків;

• Кіровоградська область – 1108 випадків;

• м. Київ – 22 778 випадків;

• Київська область – 9139 випадків;

• Львівська область – 20 350 випадків;

• Луганська область – 1 049 випадків;

• Миколаївська область – 3163 випадки;

• Одеська область – 13 529 випадків;

• Полтавська область – 2231 випадок;

• Рівненська область – 12 411 випадків;

• Сумська область – 4223 випадки;

• Тернопільська область – 13 514 випадків;

• Харківська область – 18 678 випадків;

• Херсонська область – 1134 випадки;

• Хмельницька область – 6068 випадків;

• Чернівецька область – 14 446 випадків;

• Черкаська область – 4022 випадки;

• Чернігівська область – 4127 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 30 вересня надійшло 4551 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 275 229 повідомлень про підозру на COVID-19.