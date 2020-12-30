Про це повідомляє МОЗ України.

За минулу добу зафіксовано ​​7 986 нових випадків коронавірусної хвороби; захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 925 осіб;
  • летальних випадків – 243;
  • здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 045 348 осіб;
  • одужало – 698 190 осіб;
  • летальних випадків – 18 324;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 110 139 випадків;
  • Вінницька область – 22 242 випадки;
  • Волинська область – 32 735 випадків;
  • Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
  • Донецька область – 35 905 випадків;
  • Житомирська область – 38 720 випадків;
  • Закарпатська область – 28 065 випадків;
  • Запорізька область – 53 428 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
  • Київська область – 58 535 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 345 випадків;
  • Луганська область – 10 218 випадків;
  • Львівська область – 60 923 випадки;
  • Миколаївська область – 30 500 випадків;
  • Одеська область – 70 592 випадки;
  • Полтавська область – 35 788 випадків;
  • Рівненська область – 40 672 випадки;
  • Сумська область – 40 305 випадків;
  • Тернопільська область – 33 789 випадків;
  • Харківська область – 68 807 випадків;
  • Херсонська область – 17 497 випадків;
  • Хмельницька область – 38 833 випадки;
  • Черкаська область – 38 696 випадків;
  • Чернівецька область – 39 815 випадків;
  • Чернігівська область – 29 633 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

  • Станом на 29 грудня в Україні підтверджено майже 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.