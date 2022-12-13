По всій Україні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та Державною службою з надзвичайних ситуацій облаштували 5 374 "пункти незламності".

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

“Станом на зараз обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти, усіх їх обладнано генераторами”, – розповів Кирило Тимошенко. Він також зазначив, що від бізнесу надійшла 1 931 пропозиція щодо облаштування своїми силами “пунктів незламності”.

Також заступник керівника Офісу президента нагадав про чат-бот @nezlamnistbot, за допомогою якого можна зручно і швидко отримати інформацію про найближчий “пункт незламності”, дізнатися перелік послуг, які там можна отримати.

Зазначимо, що завдяки чат-боту користувачі отримають дані щодо місць розташування, роботи пунктів, а також перелік послуг, які там надаються. Інформація у боті оновлюється щоденно.

Водночас з міркувань безпеки, не розголошуються адреси у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій. Мовиться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію щодо пунктів там можна дізнатися в місцевих органах влади.

Раніше міністр цифрової трансформації України заявив, що у “пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації України планує згодом встановити термінали супутникового зв’язку Starlink, окрім публічних Wi-Fi точок, також і в “Пунктах незламності”.