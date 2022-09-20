В Україні під час повномасштабної війни обмежили виїзд за кордон для студентів іноземних закладів вищої освіти, зокрема, через численні підробки документів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі Фактам ICTV.

За його словами, обмеження почало діяти з 14 вересня 2022 року. Таке рішення надійшло до Державної прикордонної служби України від вищого військового керівництва.

“На цю мить така категорія, як “студенти”, не може перетнути кордон на виїзд з України, допоки це не буде внормовано окремо рішенням уряду і не будуть внесені зміни в постанову №57“, – пояснив Демченко.

Досі право виїхати на навчання за кордон мали студенти, які вступили до іноземних вишів до 24 лютого. Зробити такий виняток просив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тому за словами Андрія Демченка, цю категорію студентів пропускали.

“Від 14 вересня, за рішенням вищого військового керівництва, також прийнято рішення про відмову в перетині кордону і тим, хто навчався до 24 лютого. Зважаючи на те, що навчання вже розпочалося, ті, кому це було вкрай необхідно, вже мали можливість залишити межі України”, – зауважив Андрій Демченко.

Також він додав, що на рішення заборонити виїзд вплинуло також і те, що прикордонники фіксували численні підробки документів.

“Щоденно виявлялися особи, які намагалися використати підробні документи, в яких зазначали, що вони є студентами, і в такий спосіб намагалися незаконно покинути Україну. За такі дії передбачена карна відповідальність, протягом місяця таких підробок могло бути виявлено сотні”, – розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко

Варто зазначити, що Європейська студентська спілка (ESU) спільно з Українською асоціацією студентів (UAS) висловлюють занепокоєння ситуацією, з якою студенти-чоловіки стикаються на українському кордоні протягом минулих кількох тижнів. Валерій Залужний особисто закликав Міноборони зняти будь-які перешкоди для перетину кордону. Своєю чергою, у ДПС надали роз’яснення щодо правил виїзду, проте є певні обмеження та виключення, а студенти і досі зіштовхуються з бюрократичною невизначеністю на пунктах перетину.

Так сотні студентів-чоловіків, які намагалися перетнути український кордон протягом минулих тижнів, щоб розпочати або продовжити навчання у вищих навчальних закладах за кордоном зіштовхнулись з перешкодами.

До цього часу студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною формою навчання, мали змогу виїхати з країни для продовження навчання згідно з українським законодавством.

Водночас сотні повідомлень, які надсилають студенти, свідчать про те, що протягом минулих тижнів тисячі осіб були позбавлені свого права на освіту через бюрократичну невизначеність щодо необхідних документів, а також через нечіткі інструкції щодо того, як прикордонні органи мають належно оформлювати студентів, щоб гарантувати повне дотримання правових положень.

В Європейській студентській спілці зазначили, що вирішення цієї ситуації є особливо актуальним, оскільки в кількох країнах починається навчальний рік, і українські студенти побоюються бути залишеними чи навіть відрахованими через невідвідування занять.