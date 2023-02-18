В Україні очікується значне погіршення погодних умов: прогноз на 18 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у західних областях очікуються дощі, на Закарпатті – значний дощ, у Карпатах – значний сніг. На решті території – мокрий сніг з дощем, у південно-східних регіонах – значний сніг.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на високогір’ї Карпат 40 м/с.
На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.
У більшості областей вдень очікується від +4 до +9 градусів. Найпрохолодніше у східних регіонах, на Сумщині та у Карпатах, де вдень очікується близько 0 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Вдень у столиці від +6 до +8 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.