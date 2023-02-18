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18 лютого

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В Україні очікується значне погіршення погодних умов: прогноз на 18 лютого

За даними синоптиків у суботу, 18 лютого, в Україні значно погіршиться погода. Зокрема очікуються опади та пориви вітру.

Субота, 18 лютого 2023, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних областях очікуються дощі, на Закарпатті – значний дощ, у Карпатах – значний сніг. На решті території – мокрий сніг з дощем, у південно-східних регіонах – значний сніг.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на високогір’ї Карпат 40 м/с.

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця.

У більшості областей вдень очікується від +4 до +9 градусів. Найпрохолодніше у східних регіонах, на Сумщині та у Карпатах, де вдень очікується близько 0 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Вдень у столиці від +6 до +8 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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