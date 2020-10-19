Півтора місяця залишається до мало не самого очікуваного моменту в ігровій індустрії за останні роки. Вже дванадцятого листопада, а в разі України дев'ятнадцятого листопада, в продаж офіційно надходить новітня консоль PlayStation 5. Але на превеликий жаль вже можна говорити про те, що найгірші прогнози справдилися і покупцям доведеться зіткнутися з дефіцитом консолей від Sony.

Ще місяць тому, завдяки ентузіастам з порталу Reddit, з’явилися чутки про те, що Sony планує продавати свою консоль виключно одну штуку в одні руки і тільки за попередніми замовленнями. Плітки виправдалися і навіть такий підхід не вберіг Sony від дефіциту.

Проблеми почалися в перші ж дні збору попередніх замовлень. Sony повідомила продавцям, що прийом заявок можна починати сімнадцятого вересня, але вони не врахували фактор часових поясів і не вказали точний час для різних регіонів, тому безліч магазинів відкрили передзамовлення рівно о 00:00 за місцевим часом. Це вилилося в те, що приставки розкупили в найкоротші терміни і виник глобальний дефіцит. Sony вже принесла свої вибачення за настільки погано організований процес і пообіцяла прискорити виробництво PlayStation 5 в найближчі дні, в це мало віриться, бо наростити виробничі потужності буде не так просто.

Повідомлення про нестачу консолей надходять вже з багатьох країн. Наприклад, ірландська мережа магазинів GameStop вже приступила до розсилки листів всім клієнтам, хто попередньо замовив консоль, в якому зазначено, що приставку доведеться чекати до наступного року. В якості причини ірландці вказали, що все сталося через обставини, які не залежать від магазину. Але керівництво магазину закріплює покупців в черзі, щоб ті отримали свої приставки у міру нових поставок.

Схожі повідомлення надходять і з британських, російських і американських мереж магазинів, навіть Amazon почав наперед попереджати покупців, що можливі потенційні проблеми з кількістю консолей.

Ця подія не оминуло і українські магазини, які беруть попередні замовлення на консоль нового покоління. У зв’язку з цим багато продавців попереджають покупців про те, що навіть при вдалому оформленні замовлення і проведенні оплати, немає ніякої гарантії, що клієнт зможе купити PS5 в день релізу в Україні. Відзначається, що, можливо, доведеться чекати аж до початку наступного року, тому що всі екземпляри PlayStation 5 з ранніх партій вже давно розпродані.

Виходить, що велика кількість покупців, які заплатили свої кошти, не отримають PlayStation 5 в цьому році гарантовано. Катастрофічно страшного в цьому нічого немає, але і хорошого мало, тому що новорічні свята однозначно будуть зіпсовані.

До слова, не варто сподіватися придбати нову консоль в перший день в невеликих нішевих магазинах, це пов’язано з тим, що Sony зробила ставку на поставки великим мережам магазинів.

Варто нагадати, що офіційна вартість приставок в Україні складе 15 999 грн за консоль з дисководом і 12 999 за цифрову версію приставки без оптичного приводу. Примітно, що по вже наявній статистиці лише 10% покупців зробив свій вибір у бік цифрової приставки, інші 90% віддали перевагу придбати повноцінну консоль з дисководом. Можливо, це пов’язано з дефіцитом Digital-версії, а можливо, з уподобаннями гравців. Повноцінна картина ситуації буде лише після офіційного старту продажів.

#Букви підготували і опублікували цей матеріал спільно з партнером.