Про це повідомляють у ДСНС України.

Вночі 30 вересня та 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5 °C. Також у північно-східних областях заморозки у повітрі становитимуть 0-3 °C.

У Київській області вночі 30 вересня та 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °C та подекуди і у повітрі 0-2 °C.

За даними синоптиків, жовтень цього року буде майже в межах кліматичної норми.