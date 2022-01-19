Львівські лікарі вперше в Україні провели операцію по трансплантації печінки від посмертного донора однорічному хлопчику Артему. Тепер виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом.

Про це повідомляє Перше територіальне медичне об’єднання Львова.

Пацієнтом для такої операції став малюк із села на Прикарпатті, який важив лише 9,5 кг. У нього з народження був непрохідний жовчовивідний шлях, а на третьому місяці йому поставили діагноз атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність. Орган поступово відмовляв, а через хворобу в малюка була жовта шкіра, склери очей та великий животик.

Лікарі влітку 2021 року повідомили мамі дитини, що Артему необхідна трансплантація органа. Проте з родини ніхто не підходив як донор, а дітям від посмертних донорів в Україні ще не проводили такі операції. З серпня Артем перебував в лікарні разом із мамою.

12 січня у Вінниці з’явився донор — 44-річний чоловік, в якого в мозку розірвалась аневризма. Його родина погодилася на вилучення органів. Оскільки печінка поза тілом може бути придатною до трансплантації протягом 12 годин, то до Львова її транспортували вертольотом.

Після цього лікарі розділяли орган, щоб пересадити дитині лише його частину. Операція тривала близько 12 годин.

Хлопчик перебуває під цілодобовим наглядом лікарів. Через тиждень після операції лікарі заявили, що печінка працює, а дитина в стабільному стані. Тепер малюка чекає довге відновлення.