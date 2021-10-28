Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила купувати акції 73 іноземних компаній, серед яких Amazon, Google, Intel та Coca-Cola.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Комісія на засіданні 28 жовтня ухвалила рішення щодо допуску деяких іноземних цінних паперів до обігу на території України.

Регулятор дозволив обіг на регульованому та нерегульованому ринках акцій 73 емітентів іноземних компаній. Відтепер у них можуть інвестувати українські компанії та громадяни.

На думку голови НКЦПФР Руслана Магомедова, це позитивний сигнал:

“Прихід на український ринок компаній-лідерів, безумовно, підсилить перелік можливих інструментів для наших інвесторів. І хоча ми націлені першочергово на наповнення ринку цінними паперами вітчизняних емітентів, вважаємо позитивним сигналом таке поповнення переліку інструментарію”.

Серед компаній, чиї акції можна буде придбати:

Alphabet Inc. (до неї входить сервіс Google);

Amazon.com, Inc.;

Visa, Inc.;

APPLE INC;

Microsoft Corporation;

The Coca-Cola Company;

Facebook Inc;

Tesla, Inc.;

INTEL Corporation;

Netflix Inc.;

McDonald’s Corporation.

З повним переліком компаній можна ознайомитись на сайті регулятора.

Також до списку потрапили деякі українські компанії, які мають зареєстровані юридичні особи за кордоном: FERREXPO PLC, MHP S.E. (EUROPEAN PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY), Ukrproduct Group Ltd, Kernel Holding S.A., DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. та Metinvest B.V.