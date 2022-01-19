Сьогодні Уряд прийняв рішення скоротити строк дії “зелених” COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів.

Відповідні рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Сьогодні, 19 січня, відбулося засідання Уряду Кабінету Міністрів України, за результами якого, було офіційно затверджено термін дії “зелених” COVID-сертифікатів в Дії, що підтверджують вакцинацію від коронавірусної хвороби, скорочено з 365 днів до 270 днів.

Новий термін дії документу змінюється для усіх трьох типів документу: внутрішнього, іноземного та міжнародного.

На засіданні Кабінет Міністрів України, Уряд ухвалив постанову у якій йдеться про те, що українці від 60 років, зможуть придбати за кошти програми єПідтримка лікарські засоби.

“Уряд надав можливість людям віком від 60 років спрямувати кошти за отримання базового курсу щеплень від коронавірусної хвороби на придбання ліків. Саме ця вікова категорія є групою ризику та має супутні хронічні захворювання, які потребують придбання додаткових лікарських засобів. Тепер їх можна придбати за рахунок коштів єПідтримки”, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я України зазначили, що чинність терміну дії сертифікату становитиме 9 місяців і рахуватиметься від моменту отримання людиною другої дози щеплення.

Цією постановою Уряд затвердив клінічні підстави для формування сертифіката на підставі отримання бустерної дози вакцини від COVID. Зокрема, цифровий документ можна буде сформувати після отримання вакцини, що відповідає затвердженим схемам введення бустерної дози.