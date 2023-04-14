В Україні завершено найважчий опалювальний сезон 2022-2023 років, станом на 14 квітня споживачі в усіх областях України відключені від опалення.

Про це повідомив голова правління “Нафтогаз України”, очільник Штабу з підготовки до опалювального періоду 2022-2023 років Олексій Чернишов.

“Ми успішно пройшли найважчу за часи незалежності зиму. Українці були з теплом! Наразі споживачі в усіх областях України відключені від опалення. Разом з учасниками Штабу з підготовки до опалювального сезону 2022/2023, який я очолював, були готові до різних варіантів розвитку подій”, – написав Олексій Чернишов.

А також додав, що отриманий за минулий рік досвід допоможе гідно пройти й наступний опалювальний сезон 2023-2024 років, до якого група “Нафтогаз України” вже розпочала підготовку.

Зазначимо, що під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.

Загалом понад 1200 ракет та дронів російські військові випустили по ключових енергетичних об’єктах України. З них понад 250 таки влучили у ціль, внаслідок чого 43% магістральних мереж було пошкоджено.

Крім того, усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеню ушкоджень від обстрілів РФ.

За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів. Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення.

“Шість найхолодніших місяців року ворог намагався забрати у нас світло та тепло, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Українські енергетики звели ці спроби нанівець. Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади – тільки у нас, в “Укренерго”, це понад 1500 фахівців”, – розповіли в “Укренерго”.

А також додали, що завдяки європейським партнерам “Укренерго” отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

Зауважимо, що зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень. Проте в “Укренерго” розповіли, що вже зараз готуються до наступного опалювального сезону.