Про це повідомляють у ДСНС України.
Синоптики попереджають про шквальний вітер 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).
Раніше синоптики повідомляли, що сьогодні на більшій території України опади не прогнозуються.
Температура повітря на Заході коливатиметься від +28 °C до +30 °C; в центральних та північних регіонах – +27-29 °C; на Сході та Півдні – до +33 °C.
У Києві вдень буде ясно, без опадів, температура від +27 °C до +29 °C.
- У суботу, 7 серпня, на півдні України випали значні опади: водії на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сильний град.