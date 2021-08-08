Сьогодні у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях прогнозуються грози.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Синоптики попереджають про шквальний вітер 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше синоптики повідомляли, що сьогодні на більшій території України опади не прогнозуються.

Температура повітря на Заході коливатиметься від +28 °C до +30 °C; в центральних та північних регіонах – +27-29 °C; на Сході та Півдні – до +33 °C.

У Києві вдень буде ясно, без опадів, температура від +27 °C до +29 °C.