Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Укргідрометцентр.

“У найближчі дві доби в Україні сніг та мокрий сніг, на півдні – з дощем, часом посилення вітру до 15–20 м/с, 1 лютого у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь”, – ідеться в повідомленні.

За інформацією синоптиків, 2 лютого в більшості областей істотних опадів не буде.

На дорогах, окрім півдня країни, прогнозують ожеледицю, зазначили у відомстві.

1–2 лютого зниження температури вночі до -4 °С …-10 °С, у північній частині – до -13 °С, удень – до 0…-6 °С. На півдні і сході температура істотно не зміниться: вночі приблизно 0 °С, удень +2…+8 °С.