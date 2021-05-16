Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у більшості районів південних, західних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей.
“Для того, щоб попередити випадки загорянь на відкритих територіях, яких тільки з початку року зафіксовано вже майже 10 тисяч випадків, а також в екосистемах та торфовищах, ДСНС посилює профілактичну роботу. Окрім регулярних тренувань та відпрацювань разом із представниками лісових госопдарств та правоохоронцями, інспектори Служби порятунку працюють із населенням”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
У ДСНС закликали попереджувати про займання в лісах, посадках та на відкритих територіях та негайно телефонувати за номером 101.
- Раніше повідомлялося, що у неділю, 16 травня, в Україні очікується значне потепління – до +29 °C.