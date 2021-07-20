Із середи, 21 липня, в Україні стартує останній – 5-й етап вакцинації населення проти коронавірусу COVID-19, в рамках якого щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Міністерство охорони здоров’я оголошує відкриття п’ятого етапу вакцинації проти COVID-19. З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти коронавірусу. Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, у якому працює понад 50 осіб”, – зазначив Ляшко.

Записатися на вакцинацію можна:

• до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу;

• за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які працюють як у робочі, так і у вихідні дні;

• у центрах вакцинації та пунктах щеплень буде також “жива черга”.

Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Ляшко додав, що від сьогодні починається вакцинація препаратом Moderna. Очільник МОЗ закликав українців вакцинуватися та допомагати щепитися літнім людям.

(На відео – з 4:50)

Як уточнили в МОЗ України, на фоні старту п’ятого етапу вакцинації пріоритет надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями.

За словами Ляшка, котрого цитує пресслужба, “у пунктах та центрах вакцинації першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення”. Серед пріоритетних груп залишаються також: медики, освітяни, соціальні працівники та військові, які контактують з великою кількістю людей.

З відкриттям 5-го етапу запис у чергу на вакцинацію проти коронавірусу через сайт чи мобільний застосунок “Дія” перестає працювати (оскільки “тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення”).

“Працівників сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки та структур, які забезпечують роботу держави, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів, а також організовані колективи з понад 50 охочими щепитися вакцинують мобільні бригади за місцем їхньої роботи. Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря”, – уточнили в МОЗ.

Щеплення здійснюють вакцинами: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Covishield, SKBio та Moderna.

Станом на 20 липня в Україні здійснено 4,1 млн щеплень. 2,7 млн українців отримали першу дозу, повністю вакциновані двома дозами – 1,4 млн осіб.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.