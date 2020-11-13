З 3 листопада 2020 року в Україні почали діяти зміни в правилах авіаперевезень.

Про це повідомили у Державній авіаційній службі.

Зокрема, зміни передбачають більш ширші повноваження авіаперевізників у порівнянні з нормами, що діяли раніше. Завдяки цьому авіаперевізники можуть самостійно встановлювати час початку та закінчення реєстрації на рейс, час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна, а також самостійно визначати свою політику щодо перевезення ручної поклажі.

Зазначається, що надалі це дозволить забезпечити пасажирам більший вибір послуг і тарифів на перевезення.

Окрім цього, у контексті спрощення процедури реєстрації пасажирів, визначається, що реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та одного із документів, що посвідчують особу, визначених законодавством України.

За даними avianews.com., з правил прибрали обов’язкову для авіакомпаній вимогу перевозити безкоштовно в салоні літака жіночі або чоловічі сумки, папку для паперів, верхній одяг, жакет, парасольку або тростину, друковані видання для читання в польоті.

Виняток зробили для дитячого харчування, дитячої дорожньої люльки для немовлят до 1 року, дитячої коляски, милиць, інвалідного візка, які як і раніше в списку дозволених до перевезення понад норму.

Державіаслужба також прирівняла затримку рейсу більш ніж на 48 годин до його скасування.

При цьому тепер скасуванням не рахується зміна аеродрому вильоту або прильоту в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Рейс також вважається виконаним у разі передачі його виконання іншому авіаперевізнику.

Крім того, Державіаслужба підняла ліміт компенсації за затримку рейсу з 4694 до 5346 спеціальних прав запозичень (близько $7,6 тис.). У разі втрати або пошкодження багажу цей ліміт збільшений з 1131 до 1288 спеціальних прав запозичень (близько $1,8 тис.).

Однак, за даними видання, для пасажирів отримати максимальну компенсацію практично нереально. Для цього необхідно пред’явити документальні підтвердження понесених втрат.