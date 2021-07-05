З 2 липня застосунок "Вдома" треба буде встановлювати громадянам України, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також цей застосунок треба буде завантажити і тим, хто перебував на цих території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який має бути проведено в пунктах пропуску через державний кордон.

Це превентивні заходи, щоб не допустити розповсюдження в Україні нового штаму вірусу Delta.

Щоб заїхати до України з цих країн, нашим громадянам потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску. Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. Інакше необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку “Вдома”.

Для іноземців та осіб без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонений.

Умови в’їзду в Україну з інших країн не змінювалися — оскільки Україна знаходиться в “зеленій” зоні, застосунок встановлювати не потрібно.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.